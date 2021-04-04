Çaydan Öte: Tarladan Demliğe Mekan ve Bellekte Çay Çevrimiçi Çalıştay ve Forumu

Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği'nin, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği işbirliği ile, "Çaydan Öte: Tarladan Demliğe Mekanda ve Bellekte Çay Çalıştayı ve Forumu" online olarak düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2021 Pazar, 19:39
Çaydan Öte: Tarladan Demliğe Mekan ve Bellekte Çay Çevrimiçi Çalıştay ve Forumu
Abone Ol google-news

Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği, 10-11 ve 17 Nisan 2021 tarihlerinde online olarak "Çaydan Öte: Tarladan Demliğe Mekanda ve Bellekte Çay Çalıştayı ve Forumu" düzenliyor. Etkinlike kayıtlar internet üzerinden yapılacak. 

Etkinliğe kayıt olmak için...




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler