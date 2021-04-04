Çaydan Öte: Tarladan Demliğe Mekan ve Bellekte Çay Çevrimiçi Çalıştay ve Forumu

04 Nisan 2021 Pazar, 19:39

Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği, 10-11 ve 17 Nisan 2021 tarihlerinde online olarak "Çaydan Öte: Tarladan Demliğe Mekanda ve Bellekte Çay Çalıştayı ve Forumu" düzenliyor. Etkinlike kayıtlar internet üzerinden yapılacak.

Etkinliğe kayıt olmak için...







