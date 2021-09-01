Çaykur Rizespor, Deniz Hümmet'i transfer ettiğini açıkladı
Çaykur Rizespor, Türk asıllı futbolcu Deniz Hümmet'i transfer ettiğini açıkladı
Yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, transfer hareketliliğini sürdürüyor. Rize ekibi, son olarak Elfsborg forması giyen Deniz Hümmet'i transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Çaykur Rizespor’umuz İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen Deniz Hümmet'i 2+1 yıllığına renklerine kattı.
24 yaşındaki hücum oyuncusu, İstanbul’da gerçekleşen, Sportif Direktörümüz Fahri Tatan'ın katıldığı imza töreninde, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.
Deniz Hümmet'e kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Rizespor, ayrıca yeni transferini sosyal medya hesaplarından video ile duyurmayı ihmal etmedi.
Hoş Geldin Deniz Hümmet ?? pic.twitter.com/unC45H4UKh— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 1, 2021
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