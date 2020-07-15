Çaykur Rizespor Tomas ile görüşmelere başladı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:11

Çaykur Rizespor, ligin bitimine 2 hafta kala istifa eden Ünal Karaman'ın yerine Stjepan Tomas'ı düşünüyor. Daha önce Okan Buruk döneminde yardımcılık yapan Tomas, Rizespor yönetimi tarafından görüşmeye çağrıldı.

Hasan Kartal dün yaptığı açıklama ile yeni hoca konusunda en kısa sürede karar vereceklerini ifade etmişti. Yeni hocanın sadece Süper Lig'deki kalan 2 maç için değil, gelecek sezonun planlamasında da yer alacağını söylemişti.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA TFF KURALLARI GEREĞİ BU SEZON ÇALIŞTIRAMAYACAK

Daha önce Rizespor'da Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük görevi yapan Tomas, yeşil mavili ekipteki birçok transfere imza atmıştı. 44 yaşındaki teknik adam bu sezon Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yaptığı için TFF'nin kurallarına göre Süper Lig'de 3. bir takım çalıştıramıyor. Eğer Rizespor Stjepan Tomas ile resmi imzayı atarsa gelecek sezon takımın başında yer alacak.

ANTALYASPOR'UN BAŞINDA 6 MAÇA ÇIKMIŞTI

Hırvat teknik adam yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK ile 1-1, Aytemiz Alanyaspor’la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak birer puan almayı başardı. Medipol Başakşehir’e 2-0, Trabzon’a 3-1 ve Galatasaray’a 5-0 mağlup olmuştu.