Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

14 Ocak 2021 Perşembe, 21:03

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadesine yer verdi.

Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcumuzun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir." bilgisini paylaştı.