Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

AA
14 Ocak 2021 Perşembe, 21:03
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadesine yer verdi.

Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcumuzun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir." bilgisini paylaştı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler