ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden kafa karışıklığına neden olan açıklamalar

03 Nisan 2021 Cumartesi, 14:29

CDC Direktörü Walensky'nin, “Elde ettiğimiz veriler gösteriyor ki, aşılanmış kişiler virüsü taşıyamaz ve hastalanmaz. Bu sadece klinik denemelerde değil, gerçek dünyadan elde edilen veriler” ifadeleri tartışmaya neden oldu.

Fourtune’ un aktardığına göre, bilim insanları ise mevcut araştırmaların aşılanan kişilerin virüsü yayamayacağını iddia etmek için yeterli olmadığını belirttiler. Aşı araştırmacısı Paul Duprex, “Aşılanan insanların "hastalanmaması" fikri, yüzde 100 abartılı bir ifadedir. Aşılanmış kişilerin enfekte olması çok daha zordur, ancak virüsü kapmayacaklarını bir saniye bile düşünmeyin" dedi.

CDC sözcüsü yaptığı açıklamada, “Dr. Walensky, bu röportaj sırasında genelleme yaptı. Aşının gerekli tüm dozlarını olan kişilerden bazılarının Covid-19'a yakalanması mümkün” ifadesini kullandı.

(CDC) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşılarının her 2 dozunu yaptıran kişilerin, uçaklarda, otobüslerde ve trenlerde maske taktıkları sürece ülke içinde test yaptırma ya da karantina şartı olmaksızın seyahat edebilecekleri belirtilmişti.