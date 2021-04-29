Cedi Osman'ın iyi performansı Cavaliers'a yetmedi

29 Nisan 2021 Perşembe, 10:17

NBA Doğu Konferansı'nda Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Orlando Magic ile karşılaştı. Kıyasıya geçen maçta gülen taraf, 104-109'luk skorla Orlando Magic oldu. Cedi Osman’ın üçüncü çeyrekteki başarılı oyunu sayesinde ürettiği 19 sayı da takımına galibiyeti getirmek için yeterli olmadı.

Cleveland Cavaliers takımından Darius Garland 25 sayı, 2 ribaund ve 10 asistle takımının en çok sayı üreten oyuncusu oldu. Cedi Osman ise 19 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle takımında en çok sayı üreten ikinci oyuncu olmayı başardı. İki oyuncunun başarılı oyunu, galibiyete yetmedi.

Orlando Magic’ın başarılı oyuncusu Gary Harris 19 sayı, 6 ribaund, 7 asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Çeyrek skorları: 26 – 16, 24 – 28, 32 – 17, 27 – 43