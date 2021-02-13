‘Çekilişli konut’a 100 milyon TL şartı
AKP, TBMM’ye tam ismi “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” olan yeni bir “torba teklif” sundu. Bu teklif kapsamında, son dönemde sayıları hızla artan “tasarruf finansman şirketleri”ni denetim altına almak için yasal düzenleme yapılıyor.
Düzenlemeyle “çekiliş” gibi yöntemlerle belirlenen vadeye kadar müşterinin birikim yapması karşılığında konut veya taşıt edinebilmesi için finansman kullandıran bu firmalar denetim altına alınacak. Kuruluş izni için BDDK’nin en az 5 üyesinin oyu gerekecek. Firmalar, BDDK’nin denetim ve gözetim çatısı altına alınacak. Bu çerçevede ayrı bir lisans türü oluşturulacak. Bu firmalarla ilgili en önemli kriterlerden biri, ödenmiş sermaye şartı olacak. Bu tutar en az 100 milyon TL olarak belirleniyor. BDDK, ilerleyen dönemde bu miktarı artırabilecek.
CAYMA HAKKI
Yine müşterilere cayma ve fesih hakları getirilirken şirketlere de “organizasyon ücreti” alma hakkı verilecek. Düzenleme ile kurallara uyulmaması halinde para ve hapis cezaları da öngörülüyor. Müşterilerden toplanan kaynakların firmanın dahil olduğu grup içindeki diğer faaliyetlerde kullanılmasını önlemek için belirli finansal varlıklara yatırılması zorunluluğu getirilecek.
‘MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK’
Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Başkanı ve Finansevim Başkanı Serdar Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması sayesinde sektörde yeterli sermayesi olan firmaların faaliyet göstereceğini ve mağduriyetlerin önüne geçileceğini bildirdi. Kolo, sektöre vatandaşın ilgisinin büyük olduğunu, bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının hızla arttığını aktardı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Kalın’dan dışarıya farklı, içeriye farklı S-400 mesajı
Video Haberler
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Kalın’dan dışarıya farklı, içeriye farklı S-400 mesajı