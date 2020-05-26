Çekya’da lider Slavia Prag tek golle
Çekya Ligi’nin 25. hafta mücadelesinde lider Slavia Prag, Mlada Boleslav deplasmanına konuk oldu. Slavia 1-0 kazanarak şampiyonluk için avantajını sürdürdü
Çekya Ligi’nin 25. hafta mücadelesinde lider Slavia Prag, Mlada Boleslav deplasmanına konuk oldu. Slavia 1-0 kazanarak şampiyonluk için avantajını sürdürdü.
Çekya Ligi’nin 25. haftasında bugün 4 maç oynandı. Günün en önemli karşılaşmasında lider Slavia Prag, Mlada Bolevlav ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Petr Sevcik’in golüyle 1-0 öne geçen Slavia, karşılaşmadan da bu sonuçla galip ayrıldı ve puanını 61’e yükseltti. 1 maçı fazla olan Slavia Prag, en yakın rakibinden 11 puan önde bulunuyor ve ligin bitimine 5 maç kaldı. Çekya Ligi’nde günün sonuçları şu şekilde:
Jablonec-Fastav Zlin: 1-0
Pribram-Banik Ostrava: 0-0
Slovacko-Sigma Olomouc: 0-0
Mlada Boleslav-Slavia Prag: 0-1
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