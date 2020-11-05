Cem Yılmaz "aşk" iddialarını sert bir dille eleştirdi, kanallara gerçek sorunu işaret etti

05 Kasım 2020 Perşembe, 21:59

Komedyen Cem Yılmaz, kendisi ve sunucu Saadet Özsırkıntı hakkında çıkan "aşk" haberlerine sert bir dille tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, söz konusu haber kanallarını sert bir dille eleştirerek, "Haber kanalları biraz ciddiyet için. Pandemi, deprem, ekomomik olaylardan ziyade 2 meteorun da aynı anda düşmesini bekliyor sanıyorum. Bu ne fuzuli haberdir yeter artık yahu. Altındaki yorumlarda cabası" dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında ise, "Bu ve benzeri 'aşk' haberleri dedikleri şeyi , 2 gün sonra ‘büyük aşk’ bitti diye verme var bir de...Bitene kadar mücadeleye devam. Erkek... paspallık forever... since 90’s" açıklamasında bulundu.

Saadet Özsırkıntı ise Instagran hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru... Oyununa gittim. Kendisini işim gereği tanıyordum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır" ifadelerini kullandı.