Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki: Belediyeden 2 bin 754 lira aldım
Cem Yılmaz, AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci'nin SMA hastası çocuklarla ilgili yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi. Yılmaz, ''Ben belediyeden 2 bin 754 lira aldım o yüzden tweet attım'' dedi.
Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesinin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
Ünlüler ve siyasetçiler de sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak, Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti.
Cem Yılmaz yaptığı paylaşımda, ''Şimdi bu fikre bir şey desek 'vay siyaset yapıyosun' deniliyor. 2-3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği'' ifadelerini kullandı.
Yılmaz'ın açıklamalarını alntılayan AKP’li İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, ''Hah bu da geldi. Kızıl kafalı çocuk da burada mı? Adını hep unutuyorum'' şeklinde tepki çeken paylaşımlar yaptı.
''BELEDİYEDEN 2 BİN 754 LİRA ALDIM''
Birinci'nin açıklamasına sert tepki gösteren Cem Yılmaz, ''Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Geçen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti, yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış. Uyardıgınız için teşekkürler. Sağolun. Bir daha yapmam. Bir diğer ciddiyetsiz konu da; benim Kaz Dağları'nda villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan'a yakın mı? Büyük resmin tam neresinde'' ifadelerini kullandı.
SMA hastası çocuklar için başlatılan kampanye ve kampanyaya destek veren isimleri ibk hedef alanlardan biri AKP'li Mücahit Birinci olmuştu. Ardından Pelikan yapılanmasıyla birlikte anılan Selman Öğüt, geçtiğimiz aylarda kadın düşmanı ifdeleriyle bilinen ve Medeni Kanun'u hedef aldığı için doktorluk görevinden el çektirilen Ali Edizer, Takvim Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Zafer Şahin devam etti. Söz konusu isimlerin paylaşımlarına yurttaşlardan tepki yağdı.
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