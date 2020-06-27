Cem Yılmaz'dan Netflix'e tweet tepkisi

27 Haziran 2020 Cumartesi, 14:08

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunarak Karakomik Filmler 2 filminin Netflix’te yayına girdiğini söyledi. Netflix’in Twitter hesabından ise filmi henüz duyurmamasına tepki gösteren Yılmaz, “tweet atma mı dediler yoksa” dedi.

Cem Yılmaz Twitter'dan yaprığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle @netflixturkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?”