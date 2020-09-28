Cemaatçi profesörün paylaşımı büyük tepki çekti

28 Eylül 2020 Pazartesi, 11:55

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat (63), koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Işıkçılar cemaatinin yayın organı Türkiye Gazetesi'nin yazarı ve Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ise Onat'ın ardından tepki çeken sözler sarfetti.

Şimşirgil, cemaatlere mesafeli duruşu ve bu yapılara yönelik eleştirileriyle bilinen Onat'ın bu yönünü hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Işıkçı yazar, paylaşımı dolayısıyla birçok tepki aldı. Tepki gösterenlerden biri de Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan oldu.

Şimşirgil'in paylaşımını alıntılayan Kılıçarslan, "Ölmüş biriyle kavga edecek kadar ne yaşıyorsunuz siz? Allah'ın dinini hangi ara uhdenize aldınız? Bu terbiyesiz noktaya hangi ara geldiniz?" diye sordu.

Ancak Ahmet Şimşirgil birçok tepki alsa da paylaşımını kaldırmadı.

İşte Şimşirgil'in paylaşımı ve aldığı tepkiler: