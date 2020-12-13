Cemal Enginyurt: Zülfü beyin bir bildiği olmasa söylemez
Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP'li Zülfü Demirbağ'ın turizm patronu Fettah Tamince için "Şerefsiz" demesi üzerine "Zülfü beyin bir bildiği olmasa söylemez" yorumu yaptı.
AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın AKP'de ve bürokraside halen FETÖ'cülerin olduğuna dair iddialara tepki gösterirken işadamı Fettah Tamince için "O şerefsiz bizim içimizde değil" demesi gündem yarattı.
AKP'li Zülfü Demirbağ'ın bu çıkışına Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt'tan ilginç bir yorum geldi.
Enginyurt, Twitter hesabından paylaştığı değerlendirmesinde AKP'li Demirbağ'ın "O şerefsiz içimizde değil" demekle Fettah Tamince'nin Turizm Tanıtma Ajansı'nda olduğunu söylemek istediğini belirtip "Zülfü beyin bir bildiği olmasa söylemez" dedi.
İşte Enginyurt'un paylaşımı:
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