Cemal Reşit Rey’de İDSO ile başlangıç

04 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Konser öncesinde şef Sakpınar, İDSO konserlerinin ana destekçisi DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş adına Zeki Bilsel’e teşekkür plaketi sundu. Bilsel ise İDSO gibi en önemli Cumhuriyet kurumlarından birine destek olmaktan duydukları gururu ifade etti.

Mesafe zorunluluğu ve diğer kısıtlamalar nedeniyle oda orkestrası için yazılmış eserleri bu yıl programına alan İDSO, Haydn “Çello konçertosu No.1” ve G. Holst “St Paul’s Suite” eserlerini seslendirdi. Konserin solisti ünlü Fransız çellist Gautier Capuçon İDSO’nun başarılı eşliğinde seslendirdiği konçerto ve ardından çaldığı Pablo Casals’ın “Song of the Birds” bis parçasıyla büyük alkış aldı. Deneyimli sanatçı hem orkestranın eşliğinden hem de salonun akustiğinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Konserin genel provası 65 yaş üstü seyircinin dinleyebilmesi için ücretsiz olarak saat 16.30’da konser ise saat 21.00’de yapıldı.