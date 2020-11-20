Kocaeli'de cenaze namazları için koronavirüs önlemi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze namazları cami yerine mezarlıkta kılınacak.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında toplanırken, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için yeni kararlar alındı.
Yeni karara göre, Darıca'da vefat eden vatandaşların cenaze namazlarının camilerde kılınmamasına, Nenehatun Mahallesi Mezarlıklar Müdürlüğü mezarlığında kılınmasına, kılınacak olan tüm cenaze namazları için İlçe Müftülüğü tarafından yeterince imam-hatip görevlendirilmesinin yapılmasına karar verildi.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- MasterChef’in köstebeği bulundu
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
Video Haberler
- Demirtaş'tan 4 sene sonra ilk ses
- İmamoğlu'nun AKP’li Tuncer'e verdiği yanıt şoke etti
- Ölümden saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- MasterChef’in köstebeği bulundu
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Çakıcı'nın Erdoğan'a tehdit ve hakaretlerini hatırlattı
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri