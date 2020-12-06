Cenazesi kaldırılırken icra geldi!

06 Aralık 2020 Pazar, 14:17

CENAZESİ KALKARKEN İCRA GELDİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hamide Zor ve oğlu ve gelinine haciz geldi. Oğlu Davut Zor, başlarına gelen haciz öyküsünü şöyle anlattı:

“2019 yılında vadesi geçen borçlarımızdan dolayı icralık oldu. Ürünlerimizi değerinde satamadık. Borcumuzu ödeyemedik. Ağustos’ta babam rahatsızlandı. Onun da tarım krediye borcu vardı.17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti. Hastanede yatarken icra işlemi başlattılar. Babam öldüğü gün icraya geldiler. Hacize devam edeceklerini söylediler. İcra memurları ‘bugün yapmayalım’ dedi ama avukat icraya devam etti. Arazilerimize, arabamıza haciz uyguladılar. Bütün malvarlığımıza el koydular. Satış kararı aldırdılar. Tarlalarımızı satmamıza, borcumuzu yapılandırmaya izin vermiyorlar.

70 yaşında olan anne Hamide Zor: “Malzemeler aldık, ödeyemedik. Eşim de hastaydı, kaybettim. İcralar geldi. Cenazeyi koyamadık. İcra aldı.”

Davut Zor’un eşi Nurgül Zor: “Annemle beraber biz de çiftçilik yapıyoruz. Annemin borcu var, babamdan dolayı. Eşimin de borcu var. Aldığımız malzeme parası gidiyor gübreye, ilaca, oraya veriyoruz. Alıyoz çalışyoz, borca ödeyecek para yok. Biz ne yapacaz. Duyun sesimizi, yeter yeter…”

ÇİFTLİĞİ İNEK DOLUYDU

Bir diğer mağdur ise Denizli’nin Honaz ilçesinde yaşayan Emine Gönel... 2015 yılında Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı yardımla çiftliğini kurdu. Yem fiyatları mazot fiyatları derken, süt fiyatlarının düşmesiyle zarar ederek ineklerini satmak zorunda kaldı. İcralardan başını kaldıramadığını söyleyen Emine Gönel ve baba Mehmet Gönel konuştu. Emine Gönel, şunları anlattı:

“İneklerimizi aldığımız 2018 kadar çok güzel giden bir çiftliğimiz vardı. Yem fiyatlarıyla mazot fiyatları çok yükseldiği için süt fiyatları düştü ineklerimizi satmak zorunda kaldık Gördüğünüz gibi çiftliğimiz boş şu an icralardan dolayı başımızı alamıyoruz. Faizler çok yüksek ineklerimizi satmak zorunda kaldık. Yem alamadığımız için tarladan bahçeden otlarımız topladık geldik. Şu an elimde 6 inek ve buzağım var onlar da Tarım Kredi Kooperatifine icradan dolayı bağlıdır. Bütün banka hesaplarıma bloke konulduğu için bankadan da hiçbir işlem yapamıyorum. Lütfen yardım edin.”

‘ALLAH BİZE SABIR, SİZE VİCDAN VERSİN’

Şu an Gönen ailesinin bütün malları haczedilerek satışa çıkarılmış alacaklısını bekliyor. Aile çaresiz aynı zamanda baba Mehmet Gönel kızına kefil o da mağdur olduğunu söyleyerek şunları söylüyor:

"Tarım kredi kooperatifinden borç aldım bir kısmını ödedim ama ödeyemediklerim olunca faiz yükseldi daha sonra icralar başladı. Sonra temerrüt faizi denilen yüzde 38 yüksek faiz uygulandı. Biz bu faizin altından nasıl kakacağız. Avukat ücreti derken... ilk önce bize yüzde 8 diye işlem yapıldı. Ödemeye gittikçe faizlerin yüksek olduğunu öğrendik. Benim Tarım Krediye olan borcum 700 bin lirayken olmuş 2 milyon 300 lira, ben bunu nasıl ödeyeyim. Yüzde 38 faiz olur mu? Biz nerede yaşıyoruz... Sayın Cumhurbaşkanım sayın yetkililer bizler bu ortamdan nasıl kurtulacağız. Biz borcumuza itiraz etmiyoruz. Borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Faizleri düşürün. Ya zaten aldığımız sattığımıza uymuyor bir kilo mazot olmuş 7 lira, gübre olmuş 4 lira. Bizim sattığımız ürünler olmuş 2- 2 buçuk lira. Bir kilo buğdayı satıyoruz 1600 lira bir kilo mazot alıyoruz 7 liraya. Bu işin içinden nasıl çıkılacak. Benim gibi Türkiye'de binlerce insan var. Biz bitmiş durumdayız, içimiz kan ağlıyor. Lütfen yardımcı olun. Duyuyoruz ki üretim şöyle arttı böyle arttı… Görüyoruz, hiçbir şey yok. Duymayla olmuyor hayal dünyasında yaşamayalım. Gerçekleri görün. Biz çok zor durumdayız. Bizlere destek olun. Allah bize sabır, size de vicdan versin”

‘KREDİLERİNİZDEN KURTULUN’

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tarım kredi borcu nedeniyle malvarlığına haciz konulduğu için bağlarda gündelikçilik yapmaya başlayan Hüseyin Kurtoğlu da başına gelenleri anlatırken şunları söyledi:

“2017’de Kooperatife üye oldum. 2018’de kaza geçirdim bacağım sakatlandı. Mahsulümü kaldıramadım, dolu bağlarımı vurdu. Kooperatife tekerlekli sandelyeyle gittim müdür bey diyor ki 3 bin lira getirin 5 bin lira getirin bu seneki borcun faizini alıyor diğer kalan miktarımızdan yeniden bizi borçlandırıyor. Borcumuz bir dahaki yıla kalmış oluyor. Bu şekilde borcumuz büyüdü. 120 bin lira civarında borcumuz var. Ödenmedi. Taahhütte bulunduk. Biz ödeme gayretindeyiz. Traktörüm yok, arabam yok. Arazimizi satacağız. Başka çaresi yok. Hayvancılık yapıyordum. Bunları da bırakmak zorunda kaldım.

Geçimimizi nasıl sağlıyoruz? Bağ budamaya geliyoruz. Bacağımız sakat olduğu için gündelik gidemiyorum. Şu gördüğünüz arazi 6 dekar. Burayı ben 4 yevmiyeye aldım. 7 günde bitireceğim. Bu şekilde hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz.

Çiftçi arkadaşlar, ne şekilde olsun tarım kredilerden kurtulmanın yoluna bakın.”