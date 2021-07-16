Cengiz Ünder, Marsilya ile ilk hazırlık maçına çıktı

16 Temmuz 2021 Cuma, 07:42

Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk hazırlık maçına çıktı.

Marsilya'nın yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Servette karşılaşmasında yeni takımının formasını sırtına geçiren Cengiz Ünder, maça yedek kulübesinde başladı.

Yeni sezona iddialı transferlerle giren Marsilya'da 61. dakikada Cengiz Ünder, Ahmadou Dieng'in yerine oyuna dahil oldu.

Maçı 3-1 kazanan Marsilya'da golleri bir diğer yeni transfer Gerson ve Benedetto'nun 2 kez fileleri havalandırmasıyla geldi.