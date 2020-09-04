Cenk Erdoğan'dan yeni albüm: "Arıyorum Hâlâ"

04 Eylül 2020 Cuma, 13:36

Besteci ve perdesiz gitar sanatçısı Cenk Erdoğan’ın karantina günlerinden esinlenerek bestelediği müziklerden oluşan yedinci albümü "Arıyorum Hâlâ", CK Music Production etiketiyle dinleyicilerle buluştu.

Erdoğan albümü için, "İçinde yaşadığımız dönem bir besteci için bulunmaz bir fırsattı. Mecburen eve kapanıp kendimi dinledim. Doğayı gözlemledim. Her gün sokaktaki çukurlardan çiçeklerin hızla büyümesini takip ettim. İstanbul’un aslında ne kadar sessiz olabildiğini ve buna ne kadar özlem duyduğumu fark ettim. Yaşadığım zorunlu içe dönüşü müzikle seslendirmeye ve çoğalmaya çalıştım. Kısacası ‘Arıyorum Hâlâ’ bir çıkış yolu" ifadelerini kullandı.

International Guitar Night projesi ile 2019- 2020 yıllarında Avrupa, Amerika ve Kanada’da 88 solo konser veren Cenk Erdoğan, korona günlerinde yeni müzikler besteledi. Bu yepyeni besteleri "Arıyorum Hâlâ" adını verdiği albümde bir araya getiren sanatçı, solo gitar bestelerinden oluşan müziklerde besteci ve prodüktör tarafını daha fazla ortaya koyarak sekiz beste ve bir Neşet Ertaş düzenlemesi ile albümünü oluşturdu.

Albüm, sanatçının kendi stüdyosunda kaydedildi ve mixlendi. Albümün mastering’i Doruk Okuyucu, kapak tasarımı ise Anıl Sam tarafından yapıldı.

Albümde yer alan şarkılar şöyle:

1-Yıldız

2-Gölge

3-Gel Yanıma

4-Revan

5- Olan Oldu

6- Ova

7-Kelebek Nefesi

8-Kum Tanesi

9-Sarı Sabır