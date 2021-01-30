Cenk Tosun: "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?"

Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından, siyah-beyazlı kulübün bir paylaşımını alıntıladı.

İHA
30 Ocak 2021 Cumartesi, 23:10
Cenk Tosun:
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Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından, siyah-beyazlı kulübün bir paylaşımını alıntılayarak, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" diye yazdı.
Beşiktaş’ın yeniden kadrosuna kattığı golcü oyuncu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından transferle ilgili bir paylaşım yaptı. 2018 yılında siyah-beyazlı kulübün resmi hesabından paylaşılmış bir fotoğrafını alıntılayan Tosun, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" notunu düştü.


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