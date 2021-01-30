Cenk Tosun: "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?"

30 Ocak 2021 Cumartesi, 23:10

Beşiktaş’ın Everton’dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski oyuncusu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından, siyah-beyazlı kulübün bir paylaşımını alıntılayarak, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" diye yazdı.

Beşiktaş’ın yeniden kadrosuna kattığı golcü oyuncu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından transferle ilgili bir paylaşım yaptı. 2018 yılında siyah-beyazlı kulübün resmi hesabından paylaşılmış bir fotoğrafını alıntılayan Tosun, "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?" notunu düştü.



