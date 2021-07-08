Çerçioğlu: Yüzlerce kilometre yol yapacağız

08 Temmuz 2021 Perşembe, 18:07

Yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, Efeler Zeytinköy- Paşayaylası-Karange, Yenipazar Hamzabali-Karacaören, Nazilli Uzunçam ve Kuyucak Belenova gölet yolunda da sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan Sultanhisar, Efeler, Kuşadası, Didim, İncirliova, Nazilli ve Söke’de birçok noktada da parke döşeme işi yapıyor.

Aydın genelinde eşzamanlı olarak birçok noktada yol yapım çalışması gerçekleştirildiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın daha konforlu yolculuk yapmalarını oldukça önemsiyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Planlamalarımız çerçevesinde bu yıl da yüzlerce kilometre yol çalışması gerçekleştireceğiz ” ifadelerini kullandı.