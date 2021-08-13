Çerçioğlu’ndan ateş savaşçılarına teşekkür

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın ve Marmaris’te meydana gelen orman yangınlarında gece gündüz mücadele eden büyükşehir itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

İZMİR / Cumhuriyet
13 Ağustos 2021 Cuma, 06:56
Çerçioğlu’ndan ateş savaşçılarına teşekkür
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Ekiplerinin kahramanca çaba gösterdiğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, “Orman yangınları ile mücadele ettiğimiz bu süreci birlik ve dayanışma içinde aşıyoruz. Marmaris’teki yangında ekiplerimiz gösterdikleri büyük özveri ile halkın da takdirini kazandı. Büyükşehir belediyesi itfaiyesi bilgisi, cesareti ve hızıyla Türkiye’nin önde gelen itfaiye ekipleri arasında yerini almaktadır. Aydın’da süren yangınlara çok kısa sürelerde hızlıca müdahale ederek yangınların büyümesini bu deneyimli ekibimizle engelliyoruz. Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Bu orman yangınlarında tüm kurumlar elbirliği ile koordineli bir şekilde çalışma yapmıştır” dedi.


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