''Çernobil, Gaziemir’de değil Torbalı’da"

30 Nisan 2021 Cuma, 07:00

Gaziemir ilçesindeki halk arasında “İzmir’in Çernobili” olarak bilinen, yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülü radyoaktif maddeler nedeniyle zehir saçan eski kurşun fabrikasında tehlike hâlâ devam ediyor.

Çernobil nükleer kazasının 35’inci yıldönümünde İzmir'de çevreciler, halen radyoaktif kirlilik yarattığı tartışmalarının sürdüğü Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası arazisinde toplanarak tehlikeye dikkat çekti. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, toprağın altında gömülü radyoaktif maddelerin tehlikesinin sürdüğü yinelendi. Bölgedeki riskin devam ettiği ifade edilirken zehirli maddelerin uzaklaştırılması ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğinin altı çizildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıkların temizlenmesi için göreve çağrıldı.

'İLÇEMİZE TAŞINDI'

İzmir’in Çernobili tartışmaları sürerken, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçede ikinci bir Çernobil faciası ile karşı karşıya olduklarını açıkladı. Gaziemir'deki fabrikanın Torbalı'da faaliyet gösterdiğini vurgulayan Olgun, “2010’dan sonra kurşun fabrikası Torbalı’ya geldi ve çalışıyor. Şimdi de Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) bir fabrika daha kurmak istiyorlar” diye konuştu.

OSB’ye bir yılda iki kez akü geri dönüşüm ve kurşun işleme tesisi kurma başvurusu yapıldığını ifade eden Başkan Olgun “Çevrecileri, STK’leri ve çevreye duyarlı olan herkesi Torbalı'ya davet ediyorum. Bu fabrika Gaziemir’den Torbalı’ya taşındı. Bırakın 50 yıl öncesini Torbalı o zehri halihazırda solumaya devam ediyor. Bu da yetmiyormuş gibi şimdi de Torbalı OSB’ye bir fabrika daha kurmak istiyorlar. Torbalı Ticaret Odası ve köy muhtarları haricinde bu olaya tepki koyan, duyarlılık gösteren yok. Herkes Gaziemir’i konuşuyor ama Torbalı’ya gelince kimseyi ortalıkta göremiyoruz. Lütfen gelin bir basın toplantısı da hep birlikte Torbalı’da düzenleyelim. İlçemizde ikinci bir Çernobil çıkmasına izin vermeyelim” dedi.