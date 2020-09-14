Cerrahpaşa Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı: Korktuğumuz başımıza geliyor
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen, koronavirüs salgınında Ankara'da yaşanan durum için 'İtalya' benzetmesi yaptı
Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışlarının en çok görüldüğü Ankara'da yaşanan tablonun giderek vahim bir hale dönüştüğü bilim insanları ve hasta yakınları tarafından sıkça dile getiriliyor.
Ankara'da hastanelerde yaşadıklarını Twitter'da anlatan hasta yakınlarından bir sosyal medya kullanıcısı durumu "İki hastane gezdikten sonra, şu an annemi Covid den Ankara Şehir Hastanesinde gözlem odasına yatırdım. Yatak bekleyenler arasında 67. Sıradayız. Özel hastanelerde dahi yer yok. Burada ki dehşet manzarayı görseniz bırakın dışarı çıkmayı kapı aralığından burnunuzu çıkarmazsınız" diyerek ifade etti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Yalım Dikmen de bu ifadeleri alıntılayarak "Salgının başında İtalya'daki benzer miyiz diye ödümüz kopuyordu. Korktuğumuz başımıza geliyor." diye yazdı.
Video Haberler
- Evli kadının kapısına dayanınca gözaltına alındı
- Fatih’te cami çıkışı silahlı saldırı kamerada
- İstanbul'da dehşete düşüren anlar!
- Akdeniz foklarının aşk dansı kamerada
- İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var
- Tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken dehşeti yaşadı
- 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu
- Skandal görüntüleri ortaya çıkan istismarcı tutuklandı
- Tepki çeken görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu
- Firari FETÖ’cü, Erdoğan'ı bu sözlerle hedef aldı!