Cerrahpaşa Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı: Korktuğumuz başımıza geliyor

14 Eylül 2020 Pazartesi, 11:41

Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışlarının en çok görüldüğü Ankara'da yaşanan tablonun giderek vahim bir hale dönüştüğü bilim insanları ve hasta yakınları tarafından sıkça dile getiriliyor.

Ankara'da hastanelerde yaşadıklarını Twitter'da anlatan hasta yakınlarından bir sosyal medya kullanıcısı durumu "İki hastane gezdikten sonra, şu an annemi Covid den Ankara Şehir Hastanesinde gözlem odasına yatırdım. Yatak bekleyenler arasında 67. Sıradayız. Özel hastanelerde dahi yer yok. Burada ki dehşet manzarayı görseniz bırakın dışarı çıkmayı kapı aralığından burnunuzu çıkarmazsınız" diyerek ifade etti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Yalım Dikmen de bu ifadeleri alıntılayarak "Salgının başında İtalya'daki benzer miyiz diye ödümüz kopuyordu. Korktuğumuz başımıza geliyor." diye yazdı.