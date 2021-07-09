Çeşme otellerinde doluluk yüzde 90

09 Temmuz 2021 Cuma, 07:04

İzmir’in 30 bin yatak kapasitesine sahip Çeşme ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşmasıyla otellerde rezervasyon doluluk oranını yüzde 90’a ulaştı. ÇEŞTOP Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin kısıtlama olmadan geçirilecek olmasının turizm sektörüne can suyu olduğunu ifade edip “Bayram rezervasyonlarında otellerde yüzde 90 doluluğa ulaştık. Bayram öncesinde kısıtlamaların kalkması da bunda etkili oldu. Bu doluluğun ağustos ayına da sarkmasını istiyoruz. Ağustos ayının da dolu olmasını istiyoruz. Bu yoğunluk, devam ederse turizmciye pandemiyi unutturacak bir sezon geçirmiş olacağız. Özellikle yurtdışında olumlu bir hava var. Bu olumlu hava bize de yansıyor” dedi.