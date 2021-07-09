'Çeşme sakız üretiminde dünyaya açılacak'

09 Temmuz 2021 Cuma, 07:50

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen damla sakızı ağaçlarının hasada hazırlık töreni Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın ağaçları çizmesiyle başladı.

Sakızın öneminden bahseden Başkan Oran, “Sakız bizim için stratejik değeri yüksek bir ürün. Yunanistan’ın Sakız Adası’nda sadece 150 kilometrekarelik bir alanda, Çeşme Yarımadası’nda ise 250 kilometrekarenin her alanında yetişiyor. Sakız Adası’nın 10 katı potansiyele sahibiz. Sakızın yaygınlaştırılması için tahsislerin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Bugüne kadar 12 bin sakız fidanı yetiştirdik. Bu yıl 50 kilogram damla sakızı ve 4 litre sakız yağı ürettik” diye konuştu.

Oran, “Sakız ağaçlandırma alanlarımızı geliştiriyoruz. Başlangıçta 1700 olan sakız ağacı sayımızı kısa sürede 2 binin üzerine çıkardık. Çeşme’nin önemli dondurma üreticileri o meşhur sakızlı dondurmalarını, geçtiğimiz yıl bu toprakların sakız mahsulünden ürettiler” ifadelerini kullandı.