Çeşme’de orman yangını: 2 - 3 bin vatandaş tahliye ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, 1 buçuk saatte Ildır mevkisine ulaştı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tedbir amaçlı 5 sitenin boşaltıldığını, 2 ila 3 bin arasında vatandaşın bölgeden tahliye edileceğini açıkladı.
Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekiplerin sayısı artırıldı.
Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yaptığı açıklamada, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık." dedi.Yangına 30 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangında ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor. Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
ORAN: VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Bölgedee çok sayıda itfaiye ekibinin bulunduğunu bildiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Yangın 1 buçuk saatte Ildır'a kadar ulaştı. Şuana kadar 5 site boşaltıldı." dedi. Evde kalanlar ve yaşlı yurttaşlarnı tahliye edildiğini söyleyen Oran, 2 - 3 bin vatandaşın tahliye edileceğini bildirdi. Oran, Otecller Birliği'nin gerekli hazırlığı yaptığını, yurttaşların otellere yerleştirileceğini kaydetti.
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