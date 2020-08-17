Çeşme'de RES çalışmaları tepkiler üzerine durduruldu

Çeşme’de 4 gün önce çıkan ve 200 hektarlık orman alanının zarar gördüğü bölgeye RES projesi için iş makineleri getiren şirket tepki çekti. Belediye ekipleri ve çevrecilerin baskısı üzerine iş makinaları bölgeden ayrıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:44
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İzmir’in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde kurulmak istenen Rüzgâr Enerji Santralı (RES) için Güral Porselen A.Ş., iş makineleri ile bölgede çalışma başlatmak istedi. Çevreciler, jandarma ve belediyeye başvurarak RES için ruhsat olmadığını ve faaliyetin durdurulmasını istedi. Şikayet üzerine jandarma ve belediye ekipleri bölgeye giderek iş makinalarının çalışmasına engel oldu. Çevrecilerin tepki göstermesi üzerine iş makineleri Çeşme Belediyesi tarafından durduruldu.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Çeşme Çevre Platformu üyesi Ahmet Güler, firmanın ruhsatı olmadan yangını fırsata -çevirmek istemesine tepki gösterdi. Güler, “Ruhsat olmadan çalışmaya başladılar. Eğer bizler görmesek ve engel olmasaydık faaliyetlerini devam ettireceklerdi. Çocuklarımız, annelerimiz ve çevreciler hep birlikte direndik ve başardık. RES’e izin vermeyeceğiz” dedi.


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