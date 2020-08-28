Çeşme'de tedirgin eden sesin nedeni belli oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde duyulan patlama sesi halkı tedirgin etti. Sesin bölgeden geçen F-16 uçağının neden olduğu sonik patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2020 Cuma, 16:25
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İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, saat 14.00 sıralarında, duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Çeşme’nin farklı yerlerinden duyulan patlama sesinin neden kaynaklandığı araştırıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Çeşme’de patlama olduğuna dair sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Sesinin  bölgeden geçen F-16 uçağının ses sınırını geçmesi nedeniyle ortaya çıkan gökyüzündeki sonik patlamadan kaynaklandığı öğrenildi.

İlçede 8 Aralık'ta da sonik patlama yaşanmış, ses paniğe neden olmuştu.


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