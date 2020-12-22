Çeşme yeni bir yaşam alanına kavuşuyor

22 Aralık 2020 Salı, 12:21

Çeşme’nin ilk kapalı Pazar yerini Reisdere’de yapmak için TOKİ’den 709.000 TL bedelle 2730,24 m2 büyüklüğünde arsa satın alan Çeşme Belediyesi yatırım ve altyapı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. İlçenin ilk kapalı Pazar yeri olacak tesiste bir kapalı bir de açık düğün salonu bulunacak.

Göreve geldiği günden bu yana Çeşme’nin eksiklerini tamamlamak için durmadan, dinlemeden çalışan ve yeni projeler planlayan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Maalesef 2020 yılı ülkemiz ve tüm dünya için çok zor geçti. Bu zor süreci en az hasarla atlatabilmek için imkânlarımızı seferber ettik. İlçemizin tüm sorunlarını ve eksiklerini teker teker belirlemiş durumdayız. Yıllardır çözülemeyen bir çok sorunu çözdük ve çözmeye de devam edeceğiz. Çok yakın zamanda Reisdere Kapalı Pazar Yeri yapımına başlıyoruz. Bölgenin önemli bir eksiğinin kapatılması için bizimle iş birliği yapan ve arsanın satışına onay veren TOKİ Başkanına ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Çeşme’ye böyle değerli ve önemli bir yapı bırakacak olmak gurur verici. Tamamen Çeşme Belediyesi’nin imkânları ile yapılacak Pazar yerinin arazisini 709.000 TL bedelle satın aldık. Emlak Vergisi Rayiç değerinin üzerinde bir bedel, fakat planlı ve programlı şekilde çalıştığımız bu süreçte, bölgenin bu önemli eksiğini kapatmak adına fedakârlıktan kaçınmadık” dedi.

Başkan Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sevdamız Çeşme ve değerli Çeşme aileme görev sürem boyunca daha birçok kalıcı eser bırakmak, eksiklerimizi tamamlamak, Çeşme’nin marka değerini büyütmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağım. Benim en büyük hayalim Çeşme Belediye Başkanı olmaktı ve beni bu göreve layık gören Çeşmelilere olan borcumu ödemek için durmadan dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğim. Yeryüzündeki cennet Çeşme’den hepinize yeni yılın sağlık huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.”