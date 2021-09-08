'Cesur Yürek' heykeli alay konusu oldu: 'Ronaldo büstünden beter'
İskoçya’da ABD’li oyuncu Mel Gibson’ı Cesur Yürek filminde canlandırdığı ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace olarak tasvir eden heykel alay konusu oldu. Birçok kişi heykeli, Madeira Havalimanı'ndaki Cristiano Ronaldo büstüyle kıyasladı.
ABD’li oyuncu Mel Gibson’ı 1995 yapımı Cesur Yürek filminde canlandırdığı ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace olarak tasvir eden heykel İskoçya’da alay konusu oldu. Daha önce birkaç kez yeri değiştirilen heykel, yıllar sonra Angus kentindeki Brechin kasabasına gönderildi.
Eser sahibi heykeltıraş Tommy Church’un yaşadığı kasaba Brechin’de geçtiğimiz pazar günü 4. kez açılışı yapılan heykel, özellikle yüz kısmındaki ifade nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.
RONALDO HEYKELİYLE KARŞILAŞTIRILDI
Sosyal medya kullanıcıları, Cesur Yürek heykelini, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’deki Madeira Havaalanı’nda sergilenen büstüyle karşılaştırdı. Heykeltıraş Emanuel Santos’un yaptığı büst, Ronaldo’ya benzemediği gerekçesiyle yerden yere vurulmuştu.
CESUR YÜREK HEYKELİ 3 KEZ YER DEĞİŞTİRDİ
İskoç heykeltıraş Tommy Church, filmden ilham alarak aynı yıl yaptığı yaklaşık 4 metre uzunluğundaki heykeli 5 ayda bitirmişti. Heykel yaklaşık 10 yıl Starlink’teki Wallace Anıtı’nın girişinde durduktan sonra tahribata uğradığı için 3 ayrı yere taşınmıştı. 2008’de Church’e geri gönderilen heykel, son olarak Church’un yaşadığı kasaba Brechin’de yer alan Gleba Parkı’na yerleştirildi.
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