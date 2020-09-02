ÇETKODER: “İnsanlarımız açlık ve yoklukla adeta sınanıyor"

02 Eylül 2020 Çarşamba, 14:53

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Açlık ve Yokluk nedir acaba biliyor musunuz? İnsan hayata tutunabilmek ve varlığını devam ettirebilmek için karnını doyurmak zorundadır. Bir tek bununla da kalmaz. İnsanca uygarca yaşamak için bir takım zaruri harcamalarınız vardır.

Bugün Türk-iş sendikası rakamları gün itibariyle aylık olarak açıkladı. Bakın ne diyorlar; 4 kişilik ailede bir aylık AÇLIK SINIRI 2.384 TL, Bir aylık YOKSULLUK SINIRI 7.764 TL, Tek bir kişinin bir aylık yaşama maliyeti ise 2.892 TLİ Kısacası, bu açıklanan resmi rakamlardan sonra şunu diyeceğiz. Ayda en az 4-5-6 bin lira geliri olmayan aile hem aç hem de yoksul...

Soruyorum size, bu ilkede asgari ücret ne kadar? Biliyorsunuz, 2020 yılı için asgari ücret tutarı net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Bu açıklanan Asgari ücret ile yaşama tutunmaya çalışan aile sayımız ne kadar? Ve bu insanların, bu ekonomik şartlarda yaşaması mucize değil de nedir?” dedi.

"EMEKLİLER EVLERİNDEKİ OCAKTA AŞ DEĞİL TAŞ KAYNATIR OLDULAR"

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Emeklilere bakın. Zaman zaman açıklanıyor. En kötü emekli aylığı 1500 lira oldu deniyor. İnsan bunu söylerken ülkenin gerçeklerini görür biraz utanır yüzü kızarır. 25 yıl çalışmış emekli olmuş esnaf ve bağ kur emeklileri içinde 4-5-6 bin lira alan kim var? Sigortalı emekli kim var? Emekli sandığından kaç kişi alıyor? Herkes Milletvekili, Belediye Başkanı, Müsteşar, Vali, Genel müdür, Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı emeklisi değil ki...

Açıklanan açlık sınırı olan ve yoksulluk sınırı olan rakamların üzerinde parayı bir onlar alıyor. Geri kalan çalışan asgari ücretli işçi, emekliler resmen AÇLIKLA YOKLUKLA boğuşuyorlar ve geçinemiyorlar. Her ay bir ay sonraki alacakları maaşı bile borçlanıyorlar. İşin özü, Evine 4-5-6 bin lira aylık gelir girmeyen aç, yoksul kardeşim... Bu sayı da ülkemizde yüzde 90’lara varıyor... Yüzde 10’luk kesimi gösterip, her şey çok iyi demek, yaşamı güllük gülistanlık göstermek vicdansızlıktır. Gidin bakın, EMEKLİ başta olmak üzere asgari ücretle çalışanlar, evinde, tencerede, AŞ değil TAŞ kaynatır halde” dedi.

"YÜZDE ONLUK KESİM HALAY ÇEKİYOR DİĞER KESİM..."

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Bu ülkede yüzde onu kapsayan, ekonomisi iyi olanlar, horon tepip halay çekerken, (onlara korona da uğramamakta) Açlık ve yokluk içinde sürünen yüzde doksanlık kesimin durumu ise kimsesizler mezarlığına gömülmek olmaktadır. Üzülmemek elde değil.

Bu durumu görüp de çare aramayan yönetici KUL HAKKINA giriyor bunu iyice bilesiniz. Açıklanan aylık açlık ve yoksulluk sınırı rakamına bakıp da abartılı bulanlar da olacaktır. Unutmayın ki, insanın sadece ölmeyecek kadar karnını doyurması yetmemektedir. İnsanın hayatını anlamlı kılacak ekonomik, siyasi, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılabilmesi, üretebilmesi ve değer yaratabilmesi sağlıklı olmasına, sağlıklı olması da iyi beslenebilmesine bağlıdır” dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 4 BİN EN KÖTÜ EMEKLİ AYLIĞIDA EN AZ 4 BİN OLMALIDIR"

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Ben buradan bir Tüketici örgütü temsilcisi olarak bir kez daha sesleniyorum. Asgari ücret ülkemizde en az 4 bin lira olmalıdır. Emekli aylıklarının en kötüsü ise yine 4 bin lira olmalıdır. Her şeye, her yatırıma, lüks araçlara, lüks hizmet binalarına para bulan devletimiz bunu kendi insanına yapmalıdır” dedi.

"İSRAF ÖNLENSİN, EHLİYET VE LİYAKAT ÖNE ÇIKSIN HER ŞEY DÜZELECEKTİR"

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Devlet de İsrafı önlesinler. Fahiş fiyatla ihale, alım satım önlensin. Her yönetici ve devlet idarecisi için geçerli olmak üzere Lüks araçlardan, makam arabası saltanatından ve makam odası saltanatından vazgeçsinler. Devlete ait mülkler boş atıl dururken hizmet binası kiralamasından vazgeçsinler. Devlet dairelerinde bir kişinin yapabileceği işi 4-5 kişiye yaptırmanın önüne geçsinler.

Devlet kendi memur ve işçisinin yüzde ellisini yüzde 30 kapasite ile diğer yüzde ellisini ise hiç çalıştıramaz hele gelmiş. Önce bunu yüzde yüz kapasite ile çalıştırır hale gelsin. Devlette görev alacak her birey konusunda uzman, ehliyet ve liyakat sahibi değilse görev vermesin işe almasınlar. Bu tasarrufları yapsınlar. Bin asgari ücretlinin parasını ihale ile bir üçkâğıtçıya kaptırmasınlar. Bu devletin imkânları hepimize adil ve eşit hakkaniyetli olarak yeter. Asgari ücret 4 bin, emeklinin en kötüsünün aylığı da 4 bin olur, insanların yüzü gülmeye başlar” dedi.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş sözlerini, “Aç insan önce fikrini, sonra zikrini yer. Ondan sonrada huzur kalmaz, kavga bitmez, toplumsal barış bozulur. Açlık kötülüklerin anasıdır. Bu insanlara iyilik yapmayı beceremiyorsanız bari kötülük yapmayın. Yapmayın ki, barışı, sevgiyi, saygıyı yeşertin” diye noktaladı.