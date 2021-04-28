Cevad Zarif'in sızdırılan ses kaydında 'sığınma başvurusu' detayı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:52

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Dışişleri Bakanı Zarif'in, yayınlanmadan hükümet arşivlerine kaldırılan röportajını organize eden "Sözlü Tarih Projesi", Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 8 yıllık döneminin kayıt altına alınması amacıyla danışmanı Hüsamettin Aşina'nın başında bulunduğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından oluşturuldu.

Güvenlik kurumlarının ülkenin ulusal güvenliğiyle ilgili konuların da konuşulduğu röportajları organize eden kişiler ve bu konuşmaların sızdırılma tehlikesine karşı hükümeti uyardığı ancak uyarıların hükümet tarafından dikkate alınmadığı aktarıldı.

YAKIN ZAMANDA ABD'YE SIĞINMA BAŞVURUSU YAPMIŞ

Projede yer alan bir kişinin de "yakın zamanda" ABD'ye sığınma başvurusu yaptığının tespit edildiği iddia edilerek, röportajı söz konusu kişinin sızdırmış olabileceğine işaret edildi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi'nin uyarı nedeniyle röportaj serisine katılmadığı ancak proje hakkında yapılan uyarı ile ilgili herhangi bir engelleme ya da düzeltmenin de yapılmadığı bilgisi verildi.

Röportajın bir kopyasının Dışişleri Bakanı Zarif'te diğer kopyasının da Stratejik Araştırmalar Merkezinde bulunduğuna dikkati çekilen haberde, Zarif'in röportajına ait ses kayıtlarının Aşina'nın başkanlığını yaptığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından bazı reformist siyasetçilere ulaştırıldığı da öne sürüldü.

SIZDIRILAN SES KAYDI ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, geçen günlerde, İranlı gazeteci Said Leylaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı sohbetin ses kaydını yayınlamıştı.

Zarif, söz konusu sohbette iç ve dış siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, "Rusya'nın nükleer anlaşmayı engellemeye çalıştığını" ifade etmiş ve Devrim Muhafızları Ordusunun özellikle de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dış politikaya müdahalelerini eleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ses kaydını doğrulamış ancak röportajın yayınlanmak için değil hükümet arşivlerinde tutulması için yapıldığını duyurmuştu. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de uzun röportajın kısa bir bölümünün çalınarak yayınlandığını belirterek, bunun İran halkına karşı yapılmış bir "komplo" olduğunu söylemişti.

Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından İran'daki muhafazakar gazeteler Zarif'i hedef alan manşetler kullanmıştı.