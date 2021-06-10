Çevre Günü'nde dağ ceylanlarının yaşam alanı daraltıldı

10 Haziran 2021 Perşembe, 15:05

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, yaptığı açıklamada, Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nın daraltılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

“DÜNYADA SAYILARININ ARTTIĞI TEK YER”

Hatay dağ ceylanlarının çoğalmasının iyi, yaşam alanlarının Dünya Çevre Günü'nde taş ocağı için daraltılması kararının ise kötü haber olduğunu ifade eden Öğünç, “Dağ ceylanlarının nüfusunu tehlikeye sokacak bu kararın iptal edilmesi için kampanya başlatıldı. Dünyada dağ ceylanlarının sayılarının artış gösterdiği tek yer Hatay. Buradaki popülasyon, türün dünyada birey sayısı artan tek popülasyonu” dedi.

Öğünç, türün birey sayısı 2012 yılında 295 iken 2020 sonunda tür koruma çalışmaları sayesinde bin 141'e yükseldiği bilgisini vererek, “Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilirken yoğun bilimsel çalışmalar yapıldı. Alan daraltılırken ise hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı ve görüş alınmadı. Dağ ceylanının bölgedeki sayısı artıyor ve bundan sonra daha da geniş yaşama alanlarına ihtiyacı olacak. Yapılması gereken şey yaşama alanını daraltmak değil, genişletmeye çalışmak. Bu kadar değerli bir tür taşa feda edilir mi?" diye konuştu.

"ENDİŞE VEREN GELİŞME"

Hatay dağ ceylanlarının 133 bin dönümlük taşlık bir alanda yayılış gösterdiğini bildiren Abdullah Öğünç, şunları kaydetti:

"Küçültülen alanda yapılacak faaliyetler sadece bu 8 kilometrekarelik alan içinde kalmayacak. Bölgede dinamit patlatılacak, toz çıkacak ve hayvanlar o bölgeye artık yaklaşamayacak. Dağ ceylanlarının kullanamayacağı alan sadece 8 kilometrekare ile sınırlı kalmayacak. Daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile koruma altına alınan bir alan yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile küçültülüyorsa, üçüncü, dördüncü, beşinci kararnamelerle benzeri şekilde benzer ocaklara izin verilebilir. Bu endişe veren bir gelişme.

“NADİR TÜRLERİN YAŞAM ALANI”

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndan (YHGS) çıkarılan bölge ayrıca bozkır ötleğeninin ürediği önemli bir alan ve Türkiye'deki yegane kışlama alanı. Bu alan ayrıca çizgili sırtlan, uzunkulaklı çöl kirpisi, kayalık gerbili, saz kedisi, kuyruksüren, oklu kirpi gibi oldukça nadir türlerin de yaşam alanı. Alınan kararla bu türlerin de nesli tükenme tehlikesine girecek.

YHGS alanının sınırlarının belirlenmesi bilimsel verilere dayanıyordu ancak alanın sınırının daraltılması herhangi bir gerekçeye dayandırılmadı. YHGS sahası dışına çıkarılan alanın uydu görüntüsüne bakılınca nedeninin taş ocağı olduğu çok açık. Bu karar mutlaka gözden geçirilmeli, yeniden değerlendirilmeli ve alanın sınırları tekrar eski haline getirilmelidir."