Cezaevi kaçağı eski eş kadını tehdit ediyor: Beni bulursa öldürecek
Öğretmen Kübra S. (30), 5 yıl önce boşandığı Ercan S. tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek “Farklı suçlardan 13 yıllık cezası bulunuyor ve şu an kaçak. 2019’da izinli çıktı, teslim olmadı. Beni bulursa öldüreceğini söylüyor. Çocuğumu bile öldürmekle tehdit etti. Benim tedbir kararım, koruma kararım ve gizlilik kararım var. Hâlâ prosedürü bekliyoruz. ‘Bir şey olunca polisi ara’ diyorlar. Bir şey olursa zaten ölmüş olacağım”dedi.
Ercan S.’nin ailesinin de kendisini tehdit ettiğini iddia eden Kübra S. “Babası arayıp aşireti topladıklarını söyledi. 8 kardeş beni arıyormuş. Bulunca öldüreceklermiş” diye konuştu.
Babasının Kurban Bayramı’nda Ercan S. tarafından demir sopayla dövüldüğünü kaydeden Kübra S. “55 yaşındaki adama bu saldırı yapılır mı? Kafasına demir sopayla vuruyor, babam yere yığılınca da vurmaya devam ediyor. Sadece babam yerimi söylesin diye yapıyor. Ailemi, arkadaşlarımı tehdit ediyor. Beni saklıyorlar ama çevremdekiler ne olacak? Bir şeyler yapmak için ölmemi mi bekliyorlar” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Davutoğlu'ndan Berat Albayrak çıkışı
- Kırdığı kameraya böyle yakalandı!
- 23 yaşındaki genç kadına markette dehşeti yaşattı
- İmamoğlu paylaştı: İstanbul Sözleşmesi yaşatır
- Kargocudan skandal hareket! Büyük tepki topladı
- Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
- CHP'li Adem: Patates 50 kuruş, maliyeti 80 kuruş
- Babacan'dan ekonomideki gidişata dair çarpıcı açıklama
- Şaşkına çeviren olay! Penisinden çıktı, tam 29 adet
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar