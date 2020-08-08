Cezaevi kaçağı eski eş kadını tehdit ediyor: Beni bulursa öldürecek

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Ercan S.’nin ailesinin de kendisini tehdit ettiğini iddia eden Kübra S. “Babası arayıp aşireti topladıklarını söyledi. 8 kardeş beni arıyormuş. Bulunca öldüreceklermiş” diye konuştu.

Babasının Kurban Bayramı’nda Ercan S. tarafından demir sopayla dövüldüğünü kaydeden Kübra S. “55 yaşındaki adama bu saldırı yapılır mı? Kafasına demir sopayla vuruyor, babam yere yığılınca da vurmaya devam ediyor. Sadece babam yerimi söylesin diye yapıyor. Ailemi, arkadaşlarımı tehdit ediyor. Beni saklıyorlar ama çevremdekiler ne olacak? Bir şeyler yapmak için ölmemi mi bekliyorlar” ifadelerini kullandı.