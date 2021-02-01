'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt

01 Şubat 2021 Pazartesi, 17:33

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’den istifa eden 3 milletvekilinin ardından “Saray operasyonu” yorumunu yaptı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Nedim Şener ise Özel'in bir videosunu Twitter hesabından, “Mehmet Ali Çelebi ve iki milletvekilinin istifasını ‘sarayın operasyonu’ diye adlandıran ve linci başlatan Özgür Özel’in açıklaması!!!” notuyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şener’in tweetini alıntılayarak, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır” dedi.

CHP’li Özgür Özel Soylu’ya Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Özel, Soylu’ya ‘Hodri meydan’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Hodri meydan, Birlikte psikiyatri muayenesine gidelim. Sonucu kamuoyuna açıklayalım. Sen FETÖ'nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş, FETÖ'nün kanallarında şimdi kol kola olduklarını yerden yere vurmuş bir zavallısın! Azılı bir nefret suçu failisin hacir altına alınman gerekir!

Aman aman hadsiz Süleyman! Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun! Allah göstermesin. #ÇarkçıSüleyman”