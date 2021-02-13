Cezayir: Fransa'nın 1960'larda yaptığı nükleer denemelerin korkunç etkileri devam ediyor

13 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00

Bukadum, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fransa'nın Cezayir Çölü'ndeki Reggane bölgesinde ilk nükleer denemeyi gerçekleştirmesinin üzerinden bugün tam 61 yıl geçtiğini hatırlattı.



Cezayir Dışişleri Bakanı, "Fransa'nın nükleer bomba denemesinde Hiroşima'ya atılan atom bombasının 3 ila 4 katına eşit olan 70 kilotonluk bir kuvvet ortaya çıktı. Patlamanın korkunç etkileri halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde en az 17 nükleer deneme yaptığı belirtiliyor.

Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.



- Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.



Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

