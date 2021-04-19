ÇGD haber ödülü Cumhuriyet’e

19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:18

“FETÖ dosyası bir köşkle temizlendi” başlıklı haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın bir dönem CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın hakkındaki FETÖ evrakının temizlenmesi için eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’e boğaz manzaralı köşk verdiğini konu alıyordu. Bu haber nedeniyle muhabirimiz Avşar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Ayrıca habere Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27 Ekim 2020 tarihli kararı ile erişim engeli getirildi.

ÇGD ödülü alan diğer gazeteciler ve haberleri şöyle:

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Murat Ağırel. 'Sarmal' adlı kitabıyla.

İnternet Haber Ödülü: Gazete Duvar'da yayınlanan “İran Sınırı-Kurşunlar ve kurtlar arasında” başlıklı haberle Hale Gönültaş ve Volkan Nakiboğlu

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Mahmut Hamsici. BBC Türkçe'de yayınlanan "Mülteci Krizi" haberiyle.

Rafet Genç Haber Ödülü: Cemil Uğur. Mezopotamya Ajansı'nda yayınlanan “Gözaltına alındıktan 2 gün sonra hastanede çıktılar”, “Şiba’nın gözaltında gördüğü işkence rapora yansıdı” ve “’Helikopterden atıldı’ denilen kişinin darp raporu: Yüksekten düştü” başlıklı haberleriyle.

Behzat Miser Kent Haber Ödülü: Esra Yalçınalp-Mesut Ersöz-Osman Kaytazoğlu. BBC Türkçe'de yayınlanan “İzmir depreminde yıkılan bir binanın anatomisi” haberiyle.

Röportaj Ödülü: Uğur Şahin. Birgün'de yayınlanan “Korona günlerinde en alttakiler” başlıklı röportajlarıyla.

İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü: Sedat Suna. EPA'da yayınlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylem fotoğraflarıyla.

Karikatür Ödülü: Ali Tarık Hatipoğlu

Yerel Medya Haber Ödülü: Sinan Aygül. Bitlis News'de yayınlanan “Yoksullar için gönderilen Kızılay etleri AKP’li vekilin otelinde görüntülendi” haberiyle.

Sayfa Tasarımı Ödülü: Barış Can Sarıkaş. Birgün'de yayınlanan Dünya Caz Günü içerikli sayfa tasarımıyla.

Orhan Koloğlu İnceleme Araştırma Ödülü: Hıfzı Topuz-Recep Yaşar. “Yakın Dönem Türk Basın Tarihi” kitabı ile.

TV Haber Ödülü: Yeşim Karacaoğlu, Mahmut Özgün, Serhat Yağmur. Fox TV'de yayınlanan “Virüsün Yolculuğu” haberiyle.

TV Belgesel Ödülü: Fatima Çelik. DW Türkçe'de yayınlanan “İstanbul’un kaybolan deniz kültürü” yapımıyla.

Mahmut Tali Öngören TV Program Ödülü: Melis Danişmend. Yayına başladıktan 26 gün sonra baskılar sonucu kapanan OLAY TV’deki “Melis Danişmend ile #KültürSanat” programıyla.

Radyo Program Ödülü: Adnan Bostancıoğlu. NTV Radyo'da yayınlana “Köşedeki Kitapçı” programıyla.

Dayanışma Ödülü: Tüm sağlık emekçileri adına TTB’ye.



