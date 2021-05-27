Charles Leclerc’in yaptığı kazanın sebebi belli oldu

27 Mayıs 2021 Perşembe, 09:54

Formula 1’de geçtiğimiz hafta Monako’daki yarışın sıralama turlarında ilk sırayı almasına rağmen yarışa başlayamayan Ferrari pilotu Charles Leclerc’in yaptığı kazananın sebebi belli oldu.

Ferrari’nin Maranello’daki fabrikasında yarış sonrasında yapılan analizlerde Leclerc’in aracındaki aktarma organlarını birbirine bağlayan bir parçada sorun meydana geldiği ve Monakolu pilotun bu sebeple kaza yaptığı ifade edildi.

PARÇA KIRILDI

Takımdan yapılan açıklamada, yarış öncesinde aracı kontrol edilen Leclerc’in vites kutusunda değişikliğe ihtiyaç duyulmadığı belirtilmişti.

Yarışın başlamasına kısa bir süre atılan hazırlık turlarında ise Leclerc’in ilk beş virajdan sonra şaft sorunu yaşadığı belirtildi.

Sorunun giderilmesi için pite dönen Leclerc’in aracında gerekli değişikliklerinin yapılamayacağının açıklanmasının ardından Monakolu pilot yarışa başlayamadı.