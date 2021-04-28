Chelsea, Real Madrid'e karşı avantajı kaptı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 08:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid, İspanya'da ağırladığı İngiliz rakibi Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 14'üncü dakikasında Chelsea Pulusic'in golüyle öne geçerken, Real Madrid 29'uncu dakikada Benzema'nın golüyle eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Chelsea, ilk maçta aldığı beraberlikle avantajı ele geçirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde rövanş mücadelesi ise 5 Mayıs'ta Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.



