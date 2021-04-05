Chelsea'de Rudiger ve Kepa antrenmandan kovuldu
Hafta sonu evinde West Bromwich Albion'a mağlup olan Chelsea'de Thomas Tuchel, Antonio Rudiger ve Kepa Arrizabalaga'yı tartıştıkları için antrenmandan kovdu.
Telegraph’ta yer alan haberde, Kepa ve Antonio Rudiger’in antrenmanda tartıştığı belirtildi. Alınan mağlubiyetin ardından antrenman öncesinde takımın tecrübeli isimlerinden Cesar Azpilicueta’nın oyuncularla görüştüğü ifade edilirken sorun olmadığı kaydedildi. Ancak antrenmanda ikili arasında yaşanan bir pozisyon sonrasında sinirlerin gerildiği, tartışmanın uzamasının ardından oyuncuların araya girmesiyle iki futbolcu ayrılırken Alman teknik adam Rudiger ve Kepa’yı antrenmandan gönderdi.
PORTO İLE KRİTİK MAÇ
Premier Lig’de West Bromwich Albion’a 5-2 kaybeden Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Porto’ya konuk olacak. Tuchel maç sonrasında yaptığı açıklamada şunları söylemişti, “14 maçtan sonra mağlup olduğumuzda dağılmayacağız. Bu, oyunculara ovan güvenimizi ortadan kaldırmaz. Sakin olacağız. Herkes için zor bir öğleden sonra olacak. Kaybı hep birlikte kabul etmeliyiz. Bununla başa çıkmak önemli ve ben de bunun bir parçasıyım.”
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