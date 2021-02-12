Chick Corea yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü Grammy ödüllü müzisyen Chick Corea, 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Kişisel internet sitesinde yer alan duyuruya göre Grammy ödüllü caz müzisyeni Chick Corea, 79 yaşında yaşamını yitirdi. 1941 doğumlu müzisyen, 50 yılı aşkın bir süredir yeni üretimlerde bulunmaya devam ediyordu.
Son albümü 2020'de yayınlanan Corea, 65 aday gösterildiği Grammy ödüllerinde tarihinin en çok aday gösterilen dördüncü sanatçısı olmuştu. Kendisi ödüle 23 kez layık görüldü.
Müzisyenin kanserden dolayı öldüğü açıklanırken ölüm tarihiyse 9 Şubat olarak kamuoyuyla paylaşıldı.
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