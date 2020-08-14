CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: “Salgın Adana’da pik noktasına ulaştı”

14 Ağustos 2020 Cuma, 12:32

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 1 Haziran’dan sonra vakaların Adana’da artış gösterdiğini, durumun uzmanlar tarafından da vurgulandığını söyleyerek Covid-19 vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, "Adana’da günlük ortalama 300 kişinin test sonucunun pozitif çıkıyor" dedi.

“ÖNLEM ALMAK YERİNE VAKALARI SAKLIYORLAR”

Hastalık 2,5 aylık sürede her geçen gün giderek yayılırken Sağlık Bakanlığı’nın önlem almak yerine vaka sayılarını gizlemeyi seçtiğini belirten Bulut, yoğun bakımların doluluk oranına ulaştığını, solunum sıkıntısı ve nefes darlığı olmayıp, beslenme zorluğu yaşamayan Covid 19’lu hastaların ilaç verilerek evlerine yollandığını bildirdi.

“SADECE ALGIDA BAŞARILIYIZ”

Sağlık emekçilerinin sahada vakalara yetişememesi nedeniyle, birçok ilde olduğu gibi Adana’da da vaka sayılarının pik yaptığını ifade eden Bulut, “Adana’da günlük ortalama 300 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı, farklı hastanelerinde 400 ila 500 hastanın tedavi edildiği iddia edilmektedir. Başarılıyız algısı yaratılarak şeffaf olmayan şekilde yönetilen bu süreçte Adana’da pozitif çıkan sağlık emekçisi sayısının 100’ün üzerinde olduğu öne sürülmektedir” diye konuştu.

BULUT, BAKAN KOCA’YA SESLENDİ

Sağlık Bakanlığı’na süreci şeffaf yönetmesi için çağrı yapan CHP’li Bulut, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti:

-Adana’da, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç Covid 19 vakası görülmüştür?

-Kaçı ölümle sonuçlanmış, kaçı Adana'da kaçı Adana dışında defnedilmiştir?

- Ayrıca Adana'ya yurt ve şehir dışından getirilen defin sayısı kaçtır?

-1 Haziran’da bu yana gün gün belirtilmek üzere Adana’da covid 19 vaka sayısı nedir?

-Pandemi başladığından bu yana Adana’da kaç test yapılmıştır? Bu testlerden kaç tanesi sağlık çalışanlarına yapılmıştır?

-Adana'daki hastanelere bu açıdan ayrı bir bütçe ayrılmış mıdır, ayrılan bütçe ödeneği ne kadardır?

-Adana’da ve ülke genelinde kaç sağlık çalışanı koronovirüse yakalanmıştır?

-Sağlık çalışanlarına düzenli test yapılmadığı iddiası doğru mudur?