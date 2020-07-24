CHP Ankara İl Başkanı Akıllı: ‘Yarınlara hazırlanmalıyız’

24 Temmuz 2020 Cuma, 19:34

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, 81 il başkanına kurultay için yemek verdi. Yemekte, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Aysun Palalı Köktaş da yer aldı. Akıllı, “Halkımız, yerel seçimlerde partimize ve dolayısıyla partimizin il başkanları olarak bizlere büyük sorumluluklar vermiştir” dedi.

''İşi ehline verin düsturunu yok sayan, devletin temel unsuru olan adaleti ortadan kaldıran, rüşveti, israfı yaygınlaştıran mevcut iktidarın gidişinin ilk işaret fişeği son yerel seçimlerdir” diyen Akıllı, şunları kaydetti:

“Halkımız iradesini ortaya koymuştur, bundan sonra hepimizin üzerine düşen görevler vardır. CHP İl Başkanları olarak bizler, partimize iktidar yolunu açan perspektifi ortaya koyan Genel Merkez Yöneticilerimiz ile birlikte omuz omuza, yarınlara hazırlanmalıyız. Türkiye'nin, hatta tüm dünyanın gözü 25-26 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz İktidar Kurultayımızdadır. Bizler İktidar Kurultayımızı, demokrasi şölenimizi, düğün havası coşkunluğunda gerçekleştireceğiz, bizleri takip edenlere umudun adresi olduğumuzu göstereceğiz. İktidar Kurultayımızı yeni koronavirüs salgını nedeniyle, olağanüstü şartlar altında gerçekleştireceğiz. Adalet ve barış ilkelerinin ışığı ile aydınlanacak olan İktidar Kurultayımızın tek kazananı halkımız olacaktır, partimiz olacaktır, partililerimiz olacaktır."