CHP Covid-19 Danışma Kurulu'ndan iktidara aşı için dört öneri
CHP Covid-19 Danışma Kurulu, aşı izinlerini düzenleyen ‘Acil Kullanım Onayı’nı değerlendirdi. ‘Acil Kullanım Onayı’ sürecinin şeffaf yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yönetmeliğin mutlaka bilimsel bir çerçeveye dayanması sağlanmalı ve belirli asgari koşulların sağlanması teminat altına alınmalıdır” denildi.
Pandemiden çıkışın ve normalleşmenin tek yolunun aşılama olduğu, aşılarla ilgili süreçlerin şeffaf yürütülerek aşı tereddüdüne yol açmaması gerektiği belirtilen açıklamada, 4 maddelik öneri yer aldı:
- Aşı ile ilgili üretim sürecinin kalite güvencesi de dahil olmak üzere tüm bilgiler ve verilerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na verilmesi sağlanmalıdır.
- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duruma ilişkin “Acil Kullanım Onayı” vermek üzere konularında yetkin, devlet ve şirket çıkar çatışması bulunmayan, liyakat ile belirlenmiş, bağımsız bilim insanlarından oluşan bir Kurul kurulmalıdır.
- Karar süreci öncesinde ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapıldığı gibi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından aşıya ilişkin tüm bilgi ve veriler şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
- Kararın verileceği Kurul toplantısı yine ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapıldığı gibi çevrimiçi olarak kamuya açık biçimde gerçekleşmelidir.
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