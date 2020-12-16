CHP'li eski il başkanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya eski İl Başkanı Makbul Sarı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2020 Çarşamba, 23:57
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Koronavirüs tedavisi gören Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya eski İl Başkanı Makbul Sarı yaşamını yitirdi. Sarı’nın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kasap, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Önceki dönem İl Başkanımız Sn. Makbul Sarı vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.” 



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