CHP'li eski il başkanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya eski İl Başkanı Makbul Sarı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Koronavirüs tedavisi gören Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya eski İl Başkanı Makbul Sarı yaşamını yitirdi. Sarı’nın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği haberini CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Kasap, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Önceki dönem İl Başkanımız Sn. Makbul Sarı vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.”
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