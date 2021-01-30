CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis’te AKP’nin dış politika çarklarını sıraladı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 15:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sırçalı saray aynası hediye etti, ocak 2020



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis konuşmasında AKP'nin dış politika serüvenini anlattı.

"Komşuların iç işlerine karışmayın. Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olun dedik, dinlemediler" diyen Ağbaba, AKP'ye "U dönüşlerin partisi, çarkçıların partisi" dedi.

SURİYE POLİTİKASI: '36 YOKSUL ANADOLU ÇOCUĞU ŞEHİT OLDU'

Ağbaba, AKP'nin Suriye politikasını değerlendirirken şunları söyledi:

"Suriye'nin içişlerine karıştılar; hem Suriye'yi mahvettiler, hem de Türkiye'yi mahvettiler. Şam'da namaz kılacaklardı, toprağımızdan olduk. Suriye sınırında Rus uçağı düşürüldü; Cumhurbaşkanı, Başbakan 'Biz düşürdük' diye yarıştı, Putin dişini gösterince 'Biz değil, FETÖ düşürdü' dediler. 36 yoksul Anadolu çocuğu şehit oldu, kimsenin gıkı çıkmadığı gibi Erdoğan, heyetiyle Putin'in kapısında dakikalarca bekledi."

'AB BİRDEN 'FAŞİST' OLDU'

Avrupa Birliği çarkına da değinen Ağbaba "Avrupa Birliği en temel hedeflerimizden biriyken, AB birden 'faşist'; Almanya 'Nazi Almanyası'; Hollanda 'Nazi kalıntısı' oldu.

Şimdi ekonomi krize girince 'Kendimizi Avrupa'da görüyoruz' diyorlar. AKP dış politikası deyince akla çark gelir, çarkçılar gelir" dedi.

HİTLER BENZETMESİNDEN, SARAY AYNASI HEDİYESİNE

"Merkel'i önce Hitler'e benzettiler, şimdi Merkel'e sırçalı saray aynası hediye ettiler" diyen Ağbaba, konuşmasına şöyle devam etti:

"Macron'a önce 'Zihinsel tedaviye ihtiyacı var, Fransızların baş belası' dediler. Şimdi 'sevgili' Emmanuel'e neredeyse muska yazıp verecekler"

'HALA GAZZE'YE GİDECEK'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Eylül 2011'de yaptığı Gazze açıklamasını hatırlatan Ağbaba "Ortadoğu'nun lideri (!) 12 Eylül 2011'de ne dedi: 'Er ya da geç bir cuma Gazze'ye gideceğim' Peki kaç hafta geçti? Tam 489 Cuma geçti! Ortadoğu'nun lideri hala Gazze'ye gidecek" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN KRALINA ÜÇ GÜN YAS

2015 yılında hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz el-Suud için Türkiye'de 3 gün yas ilan edildiğinin altını çizen Ağbaba, Suudi Arabistan'daki Türk malı boykotunu hatırlattı:

"100-150 yaşında Suudi Arabistan kralı öldü; üç gün yas ilan ettik. Bu kral Türkiye'ye geldiğinde oteline Cumhurbaşkanı, bakan gittik, selam durduk. Şimdi nedir ilişkimiz? Şimdi Suudi Arabistan Türk mallarına boykot getirdi, bisküvi bile almıyor.

'ORTA DOĞU'DA SELAM VEREN ÜLKE YOK'

Arap dünyasını birleştirenin Türkiye karşıtlığı olduğunu ifade eden Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da selam veren ülke yok, beyler diyor ki 'Orta Doğu'nun lideri.' Eskiden Arap dünyasını birleştiren İsrail karşıtlığıydı. Şimdi ne yazık ki Arap dünyasını Türkiye karşıtlığı birleştiriyor."