CHP Giresun’da: ‘Bu sadece sel değil’

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Heyette yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, milletvekilleri Uğur Bayraktutan, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Adıgüzel, Kemal Zeybek ve Necati Tığlı afet yerinde yurttaşlardan bilgi aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Doğa bildiğini okuyor, yolunu buluyor. Çarpık ve yanlış şehirleşmelerin sonuçlarını yıllar sonra acı bir şekilde yaşıyoruz. Dualarımız Giresun’la” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de yaptığı açıklamada izlenimlerini anlatırken “Burada yollar uçmuş, iş makineleri dahi sürüklenmiş. Tahrip olmuş çok sayıda köy yolu var. Dereli ilçesi tamamen tahrip olmuş durumda. Girişte ve çıkışları iki köprü arasındaki üç cadde sağlı sollu 150 yakın işyeri sadece 4 duvar içinde çamur yığınından ibaret. Sürüklenen araçlar, ev üstlerinde ağaçlar, selden yıkılan beton evler var. Bu sadece sel değil, sel deprem karışımı bir afet” ifadelerini kullandı.

MİMARLAR ODASI: ÇEVRE KARŞITI YATIRIMLAR DURSUN

TMMOB Mimarlar Odası, Giresun’da sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, “Karadeniz’de afetlere neden olan kentleşme politikalarına son verilmelidir” çağrısı yaptı.

TMMOB Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, 38 adet HES bulunan, 7’sinin ise yapımına devam edilen Giresun’da; HES ve baraj projeleri için ağaçların kesilerek bölgenin heyelana açık hale getirildiği belirtilerek “Yoğun yağış ve bölgede bulunan HES’lerin baraj kapaklarının kontrolsüz biçimde açılması ve baraj duvarlarının yıkılması yaşanan felakete neden olmuştur” denildi.

Açıklamada, çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması istendi.