CHP Grup Başkanvekili Özel: FETÖ’cüleri bal gibi atıyorlar

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

CHP’li Özel, TBMM’de basın toplantısı yaptı. Anadolu Ajansı’nın Fahrettin Altun tarafından kendi adına sansür yapan bir ajans olarak yönlendirildiğini kaydeden Özel, “Cumhurbaşkanına, bakanlara, Bahçeli’ye yapılan eleştirileri kısmen vermektedir. Ancak Altun’a yapılan eleştiriler yer almamaktadır. Dün bunları ifade ettik. Dün de hiçbir cümle yer almadı. Saray’ın şımarık çocuğu Atatürk’ün kurduğu ajansa sansür uygulatmaktadır” dedi.

İki hafta önce 29 hâkim ve savcının FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle açığa alındığını anımsatan Özel, “Bu 29 hâkim ve savcının 19’u 15 Temmuz sonrası göreve başlatılmıştır. ‘Milat 17-25’ti, o günden sonra yaptığımızdan mesülüz’ diyenlerin FETÖ’cüleri yargının başına koydukları ortaya çıktı” değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu’nun bir tek FETÖ’cünün göreve getirilmediği açıklamasını anımsatarak Cumhuriyet’in manşetten duyurduğu habere atıf yapan Özel, “Bugün ortaya çıktı ki Ömer Faruk Yüce ve Hidayet Sarı kaymakam olarak; Yakup Ömeroğlu, Mevlüt Özmen ve Müfit Gültekin vali yardımcısı olarak atandılar. Bal gibi, buz gibi FETÖ’cüleri atıyorlar. FETÖ’nün bankasına para yatıranlar 6 yıl hapis yatsın, FETÖ’nün kodamanları kaymakamlıklarda” diye konuştu.