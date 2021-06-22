Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye saldırıya tepki: Eline nasıl silah sıkıştırıyorsunuz?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında son dakika açıklamalarda bulunuyor... Kılıçdaroğlu, "Psikolojik sorunları olan birisinin eline nasıl silah veriyorsunuz? Nasıl sıkıştırıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında gündemdeki başlıkları değerlendiriyor.
HDP İzmir İl Binası'nda yapılan saldırıya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Psikolojik sorunları olan birisinin eline nasıl silah veriyorsunuz? Nasıl sıkıştırıyorsunuz?" diye sordu.
Kılıçdaroğlunun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"83 MİLYONUN İRADESİ BİR KİŞİYE TESLİM EDİLEMEZ"
Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışla yaşmak, öfkenin, intikam duygusunun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Yargı bağımsız olmalıdır. Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız hiç şüpheniz olmasın. Bugün yine Türkiye'nin bir kişinin iradesine teslim edilmesinin faturasını 83 milyon olarak ödüyoruz. Demokrasiyi, insan haklarını, adaleti, hakkı, hukuku savunuyoruz e dolayısıyla milletin iradesine her zaman saygılı olduk bundan sonra da saygılı olmaya devam edeceğiz. Diyeceğiz ki 83 milyonun iradesi bir kişinin iradesine temsil edilemez. Sizin iradenizle geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız hiç şüpheniz olmasın.
"SURİYELİLERİ KARDEŞÇE GÖNDERECEĞİZ"
Yapacağımız ilk işlerden biri Suriyelileri kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum. Suriye'de, Ortadoğu'da barışı sağlayacağız. Onların evlerini yollarını, köprülerini, hastanelerini hepsini yapacağız. Avrupa Birliği finanse edecek.
Ayrıntılar geliyor...
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