CHP heyeti Ayhan Bilgen’i cezaevinde ziyaret etti

16 Ekim 2020 Cuma, 14:11

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li Üyeleri İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç ile Ankara Milletvekili Av. Ali Haydar Hakverdi, görevden alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’i tutuklu bulunduğu Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti. Cezaevi yönetimini koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek, kapalı görüşe izin verdiğini aktaran CHP’li vekiller, Bilgen’in koronavriüs testinin negatif çıktığını belirttiler.

CHP’li vekiller, Bilgen’in cezaevi koşulları ve gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini paylaştı:

HAVALADIRMASI 1 SAAT İLE SINIRLI: “Ayhan Bilgen tek kişilik hücrede kalıyor. Kendisine günlük sadece bir saat havalandırmaya çıkma hakkı veriliyor. Ancak bu havalandırma esnasında hiç kimse ile iletişim kurdurulmuyor. Normalde cezaevinde kalan bir kişinin sabah havanın aydınlanmasından kararmasına kadar havalandırmaya çıkma ve bu süreyi de en az 3 kişi ile ortak kullanma hakkı var fakat Ayhan Bilgen’in, havalandırma hakkının bir saat ile sınırlandırılması nedeniyle bu hakkını kullanamıyor.”

BİLGEN’E KİTAP GEÇ VERİLİYOR: “Tek kişilik hücrede bulunabilecek kitap sayısında netlik yok. Bazı cezaevlerinde bu sayı 10, ancak bu hak Ayhan Bilgen’e verilmemektedir, hücresinde sadece 2-3 kitap bulundurmasına izin verilmektedir. Ayhan Bilgen’in Cezaevi Kütüphanesi’nden de iki haftada iki kitap alabilme hakkı vardır. Günde bir kitap okumasına ve iki günde kitapları bitirmesine rağmen, tekrar kitap alabilmek için iki hafta beklemek zorunda kalmaktadır.”

AYM TARTIŞMASI: “(Ayhan Bilgen) Kurumların ışıklar üzerinden birbiri ile tartışmasını gereksiz ve ciddiyetsiz buluyorum. Darbeye karşı demokrasiyi bugüne kadar nasıl savunduysak, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması konusunda da aynı kararlı duruşu göstermemiz gerekiyor.”

ERKEN SEÇİM: “(Ayhan Bilgen) 2023’teki Milletvekili Genel Seçimlerinde kurulacak Meclis’in, Birinci Meclis’in görevi neyse o irade ile görev yapmasını bekliyorum. Cumhuriyet ve demokraside birleşilmesi gerek. Ayrıca tabanda siyasi parti mensuplarının bir arada ancak siyasi partilerde üste doğru çıkıldıkça siyasiler birbirinden uzaklaşıyor. Oysa ki bütün partilerin tabanları aynı.”